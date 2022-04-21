Стокгольм, , 13:14 — REGNUM Расмус Палудан и возглавляемая им правая экстремистская партия «Жесткий курс» баллотируются на парламентских выборах в Швеции. Об этом 20 апреля редакции новостного агентства ТТ подтвердили представители Центральной избирательной комиссии Швеции.

Расмус Палудан Скриншот страницы социальной сети Facebook / DanernesLys

В 2019 году Палудан баллотировался в парламент Дании, откуда он родом, но его партии «Жесткий курс» удалось набрать всего 1,8% голосов и, таким образом, он не прошел в фолькетинг.

Как отметили в Центральной избирательной комиссии Швеции, заявка от партии Палудана поступила 20 апреля.

Палудан, который недавно разъезжал по городам Швеции и сжигал копии Корана, сказал, что он совершает «предвыборное турне».

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