Москва, 21 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В пресс-службе Procter& Gamble в России отреагировали на сообщения о том, что компания может уйти из России, появившиеся 21 апреля в СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы не объявляли о каких-либо изменениях нашей изначальной позиции, обозначенной в начале марта. P& G адаптировала и продолжит адаптировать свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией», — отметили ИА REGNUM в пресс-службе.

«Мы уже перестроили нашу операционную деятельность в России, в том числе значительно сократили продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода, прекратили новые капиталовложения и приостановили всю медийную, рекламную и промоактивность», — добавили в компании.

Напомним, ранее появились сообщения со ссылкой на Reuters, что американская компания Procter& Gamble допускает прекращение деятельности в России из-за западных санкций, а также проблем с поставками и механизма денежно-кредитного регулирования.