Москва, 21 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Инфляцию в России следует снижать, но делать это нужно постепенно. Об этом 21 апреля заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инфляция

Действия, направленные на резкое снижение роста цен чреваты серьёзными проблемами в экономике, отметила Набиуллина. Прежде всего это негативно скажется на бизнесе и без того пострадавшем в текущих условиях.

«Денежно-кредитная политика должна быть сбалансированной. Она должна быть направлена на снижение инфляции, но не резко, не любым способом. Потому что структурное изменение экономики будет сопровождаться и структурным изменением цен. Бизнес будет менять каналы поставки, будут расти издержки. Более дорогая логистика, по каким-то товарам может быть больше роста цен. Поэтому инфляция будет оставаться выше нашей цели в 4%. Но она должна быть снижена. На мой взгляд реально и разумно подойти к целевой инфляции в 4% в 2024 году. И мы готовы это делать плавно, чтобы не давить на компании. Ставки по кредитам будут снижаться по мере снижения инфляции», — сказала Набиуллина.