Пермь, 21 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 20 апреля, в ковидные отделения поступили 46 пациентов. Днем ранее суточный показатель госпитализаций составлял 35. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах лечение получают 478 человек. В тяжелом состоянии находятся 57 пациентов. Из них 19 — подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8744 человек. Оправились от болезни 354 747 пермяков. Зафиксировано 365 233 случаев заражения коронавирусом, из них 202 факта – 20 апреля.