Архангельск, , 12:27 — REGNUM С начала апреля архангельский ЦУР обработал 2869 обращений. Наибольшую обеспокоенность северян вызывают вопросы благоустройства. Значительная часть обращений по этой категории поступила от жителей Архангельска, Северодвинска и Вельского района.

Архангельск Полина Серова ©

Как сообщили в пресс-службе ЦУРа, по категории обращений «Благоустройство» обработали 610 сообщений. Из них 223 сообщения связаны с некачественной уборкой территорий, наибольшее количество обращений поступило от жителей областного центра (93), Северодвинска (49) и Вельского района (11).

Далее в категории «Благоустройство» идут вопросы, связанные с преображением общественных пространств: ЦУР обработал 118 таких инцидентов. Более половины из них поступило от архангелогородцев (58), северодвинцев (21) и жителей Вельского района (11).

Помимо этого, северяне обеспокоены вопросами ремонта и содержания дорог и тротуаров. По этой теме с начала месяца поступило 608 обращений. При этом на ямы и выбоины на дорожном полотне пожаловались 117 северян, из них 41 архангелогородец, 25 северодвинцев и 12 человек из Вельского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году архангельский ЦУР обработал более 48 тысяч жалоб.