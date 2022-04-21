Казань, , 12:26 — REGNUM В Татарии за сутки подтвердили 244 случая заражения коронавирусом, накануне выявили 245 инфицированных. По данным общероссийского оперативного штаба на 21 апреля, в больницы республики за минувший день доставили 64 ковид-пациента.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Татарии зарегистрировано 142 596 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 470 пациентов, скончались 1958 человек. Выписали за сутки 245 пациентов, умерли пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России доминирует штамм коронавируса «Омикрон» и его два основных подвида – ВА.1 и ВА.2 (подвид «Стелс-Омикрон»). В конце марта доля «Стелс-Омикрона» составляла около 80%.

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