Москва, 21 апреля 2022, 12:26 — REGNUM Власти Великобритании должны проявить милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму, заявила 21 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти «проявить милосердие» к гражданину Британии, захваченному в плен на Украине.
Официальный представитель МИД РФ обратилась также обратилась к Джонсону, отметив, что британское правительство отказалось от своих подданных, ставших жертвами британской пропаганды и отправившихся наемниками на Украину убивать людей.