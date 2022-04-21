Москва, , 12:26 — REGNUM Власти Великобритании должны проявить милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму, заявила 21 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти «проявить милосердие» к гражданину Британии, захваченному в плен на Украине.

«В свою очередь призываем британские власти проявить упомянутое Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму. Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны. Хотя «Би-би-си»британцам об этом никогда не расскажет», — написала Захарова в телеграм-канале.

Официальный представитель МИД РФ обратилась также обратилась к Джонсону, отметив, что британское правительство отказалось от своих подданных, ставших жертвами британской пропаганды и отправившихся наемниками на Украину убивать людей.

«Не делайте вид, что волнуетесь. Вас абсолютно не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде. Они же с Вами не веселились на вечеринках на Даунинг-стрит, а значит, и Вашего покровительства не дождутся», — добавила она.