Стокгольм, , 12:57 — REGNUM 20 апреля сотрудники полиции Мальмё (юг Швеции) возбудили дело в отношении правого экстремиста из Дании Расмуса Палудана, после акций по сожжению Корана которого в Швеции вспыхнули массовые беспорядки. Однако советник юстиции Тумаса Булл в интервью телеканалу SVT отметил, что против Палудана и раньше проводились расследования, но они ни к чему не привели, поскольку в его действиях не было состава преступлений.

Коран

«То, что он только сжигает Коран, и тот факт, как мы знаем, что у него есть определенные представления о том, как устроено общество, заставляют полицию и прокуратуру быть слишком неуверенными, что этого достаточно», — отметил Булл.

«Любой, кто сжигает Коран, может таким образом думать, что ислам не является хорошей религией, точно так же, как если бы вы сжигали Библию или флаги, чтобы выразить свою критику в адрес той или иной страны. Критика чего-либо является обычным делом, но это не обязательно должно означать разжигание ненависти, которое предполагает подстрекательство против этнической группы», — объяснил юрист.

Напомним, что Палудан ранее анонсировал новые акции по сожжению Корана в Швеции.

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