Кострома, , 13:08 — REGNUM Новым заместителем председателя Костромской областной думы стал Алексей Исаков – депутат 6 и 7 созывов думы, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Кострома». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Исаков Костромская областная дума

Свои кандидатуры на тайное голосование кроме него выдвигали двое человек – Руслан Фёдоров (ЛДПР) и Николай Цвиль (Справедливая Россия). На заседании 21 апреля за Исакова проголосовали 24 депутата, за Цвиля — трое, за Фёдорова – двое.

Поздравляя зампреда с избранием, спикер думы Алексей Анохин отметил, что Исаков «устраивает большинство депутатского корпуса, имеет серьёзный опыт хозяйственной и политической деятельности». Прежний зампред Костромской областной думы Иван Богданов был назначен заместителем губернатора региона по внутренней и информационной политике 4 апреля 2022 года.

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