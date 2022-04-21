Кострома, 21 апреля 2022, 13:08 — REGNUM Новым заместителем председателя Костромской областной думы стал Алексей Исаков – депутат 6 и 7 созывов думы, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Кострома». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Исаков
Алексей Исаков
Костромская областная дума

Свои кандидатуры на тайное голосование кроме него выдвигали двое человек – Руслан Фёдоров (ЛДПР) и Николай Цвиль (Справедливая Россия). На заседании 21 апреля за Исакова проголосовали 24 депутата, за Цвиля — трое, за Фёдорова – двое.

Поздравляя зампреда с избранием, спикер думы Алексей Анохин отметил, что Исаков «устраивает большинство депутатского корпуса, имеет серьёзный опыт хозяйственной и политической деятельности». Прежний зампред Костромской областной думы Иван Богданов был назначен заместителем губернатора региона по внутренней и информационной политике 4 апреля 2022 года.

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