Донецк, , 12:25 — REGNUM При обстрелах со стороны киевских боевиков территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки погиб один ребенок и получили ранения 12 человек. Об этом 21 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Свеча Gadini

Уточняется, что под обстрелы украинских нацисток за последние 24 часа попали районы семи населённых пунктов ДНР.

«С прискорбием сообщаем, что в результате украинской агрессии пострадали двое детей, один из них погиб. В общей сложности получили ранения 12 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале еще один список потерь, понесенных ВСУ в ходе российской специальной военной операции.