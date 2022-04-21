Воронеж, 21 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Большое граффити, посвящённое российской специальной военной операции на Украине, появится в Воронеже — у Вогрэсовского моста. Об этом 21 апреля в соцсетях написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

«Считаю, что боевая слава военной спецоперации на Украине должна быть запечатлена на годы, в современном формате. Согласовал, что возле Вогрэсовского моста появится красочное, большое граффити на эту тему. Вопрос по моему поручению курирует мэр Воронежа Вадим Кстенин», — написал Гусев.

Он уточнил, что художники приступят к созданию граффити, когда позволит погода — пока в городе дождливо.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля.