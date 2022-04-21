Молдавия, 21 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. 68% жителей Молдавии считают, что правящая партия «Действие и солидарность», основанная президентом страны Майей Санду, контролирует судебную систему в республике. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого компанией Imas.

Суд

Согласно данным исследования, 41,6% респондентов назвали суды в стране независимыми. Еще 12% не смогли ответить на этот вопрос.

Кроме того, при опросе о последних громких политических задержаниях 64% респондентов заявили, что это делается для отвлечения внимания граждан от реальных проблем страны. 28% опрошенных поддержали официальную версию, что это — борьба с коррупцией. Остальные 8% не смогли ответить.

Опрос проходил с 4 по 18 апреля. В нём участвовали 1109 человек. Погрешность оценивается на уровне 3%.