Милуоки, США, , 12:22 — REGNUM «Чикаго Буллз» одержал победу над «Милуоки Бакс» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:110.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Демар Дерозан, на счету которого 41 очко. В составе «Милуоки» форвард Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 33 очков и 18 подборов.

Таким образом, «Чикаго» сравнял счёт в серии – 1:1. Следующий матч пройдёт 23 апреля.

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