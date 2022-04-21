Милуоки, США, 21 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. «Чикаго Буллз» одержал победу над «Милуоки Бакс» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:110.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Демар Дерозан, на счету которого 41 очко. В составе «Милуоки» форвард Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 33 очков и 18 подборов.

Таким образом, «Чикаго» сравнял счёт в серии – 1:1. Следующий матч пройдёт 23 апреля.