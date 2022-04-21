Брянск, , 12:26 — REGNUM В Брянской области за последние сутки в ковид-госпитали поступили семь новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в региональном оперативном штабе. Завершили лечение от COVID-19 ещё 111 жителей.

Всего в Брянской области подтверждено 155 873 случая заболевания COVID-19, лаборатории проверили 1 779 188 тестов. Выздоровели 155 873 человека.

От осложнений при инфекции в регионе скончались 3 937 пациентов, в том числе четыре летальных исхода зарегистрировано за минувшие сутки.