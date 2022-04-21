Самара, 21 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Предприятия Самарской области готовы нарастить экспортные поставки некоторых товаров в Белоруссию. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области.

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Эти вопросы были рассмотрены на онлайн встрече заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача и заместителя министра экономики Белоруссии Алеси Абраменко. Самарскую область представила заместитель председателя правительства региона Наталья Катина.

Катина заявила о возможности увеличения импорта продукции Белоруссии предприятиями Самарской области. Сейчас фиксируется потребность в закупке некоторых видов товаров для нужд сельскохозяйственной отрасли, строительства и текстильной промышленности.

Отмечается, что правительство Самарской области направило в адрес белорусских партнёров расширенный перечень потребностей 70 предприятий области из 1 100 позиций товаров, включающих химическую и автомобильную промышленность, сферу дерево- и металлообработки, минеральные продукты, текстильные изделия и продовольственные товары.

При этом предприятия Самарской области могут нарастить экспортные поставки аммиака, удобрений, пластика, напольные покрытия, подшипниковую продукцию, товаров бытовой химии, моторные транспортные средства в Белоруссию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Белоруссия занимает шестое место в экспорте Самарской области и седьмое место по объёму внешнеторгового оборота Самарской области: объем внешнеторгового оборота в прошлом году составил 376,9 млн долларов США (что составляет 131,7% по сравнению с 2020 годом).