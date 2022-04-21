Волгодонск, Ростовская область, 21 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Волгодонской районный суд (Ростовская область) привлёк к ответственности 21-летнего местного жителя за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Мужчина на своей странице в социальных сетях опубликовал изображения, видео и комментарии под ними, содержащие информацию, дискредитирующую военнослужащих России. В отношении интернет-пользователя полицейские составили административный протокол.

Суд на основании переданных материалов признал мужчину виновным и оштрафовал его на 40 тыс. рублей.