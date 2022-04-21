Москва, 21 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Полезного в решении не штурмовать подземный город завода «Азовсталь» в украинском городе Мариуполе много, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

«То есть, зачистят верхнюю часть, перекроют выходы из подземного города «Азовстали», поставят блок-посты с техникой и будут ждать. Сколько? Никто не знает.

В чем полезность? Подтвердилась информация, что нацбаты прикрываются гражданскими и их много. Второе: сохранение жизней российских солдат, в катакомбах — сплошные засады, огневые точки и у нас не будет преимущества в виде бронетехники.

Да, и иностранных офицеров хотелось бы получить для военного интервью. Логичным шагом будет запустить туда представителей «Красного креста», чтобы те осмотрели гражданских.

Гуманитарный характер решения тоже очевиден. Теперь ответственность за жизни гражданских и солдат ВСУ лежит на киевском режиме, который или должен дать приказ сдаваться или наблюдать за медленной гибелью людей, которых не штурмуют. С этой точки зрения мы получаем серьёзный пиар — кейс для западных СМИ.

Решение сложное, поэтому его озвучил лично президент России Владимир Путин , чтобы не было кривотолков. «Западным коллегам», конечно, хотелось, чтобы всё к чертям разбомбили и похоронили иностранных офицеров с их секретами среди всех остальных.

И для них вариант с блокадой подземного города «Азовстали» становится головной болью. А для России - возможностью усилить свои переговорные позиции», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, территория завода «Азовсталь» с находящимися остатками националистов и иностранных наемников надёжно заблокирована, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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