Джакарта, , 12:19 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Об этом глава МИД написала в своем аккаунте в Twitter.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Париже поговорили по телефону с Жозепом Боррелем. Состоялся хороший обмен мнениями о влиянии украинского кризиса на мировую экономику и сотрудничестве по линии G20», — написала Ретно Марсуди в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии отправилась во Францию, чтобы встретиться с министром иностранных дел Жан-Ив Ле Дрианом.

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