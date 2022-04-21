Джакарта, 21 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Об этом глава МИД написала в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«В Париже поговорили по телефону с Жозепом Боррелем. Состоялся хороший обмен мнениями о влиянии украинского кризиса на мировую экономику и сотрудничестве по линии G20», — написала Ретно Марсуди в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии отправилась во Францию, чтобы встретиться с министром иностранных дел Жан-Ив Ле Дрианом.

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