«Бостон» одержал вторую победу в серии с «Бруклином» в плей-офф НБА
Бостон, США, 21 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:107.
(сс) Michael Tipton
Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 27 очков. В составе «Бостона» защитник Джейлен Браун набрал 22 очка.
Таким образом, «Бостон» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 24 апреля.