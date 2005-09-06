Бостон, США, 21 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:107.

(сс) Michael Tipton Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 27 очков. В составе «Бостона» защитник Джейлен Браун набрал 22 очка.

Таким образом, «Бостон» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 24 апреля.