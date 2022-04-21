Муйский район, Бурятия, , 12:18 — REGNUM В Бурятии закрыты все ледовые переправы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, движение прекращено на последней переправе в Муйском районе.

Ледовая переправа в Бурятии ГУ МЧС по Бурятии

«Она находилась на реке Муя возле населенного пункта Усть-Муя. Таким образом, все 13 ледовых переправ, функционировавших на территории республики в зимний период, закрыты», — отметили в ведомстве.

В связи с этим спасатели напомнили жителям о недопустимости выезда на лёд. К нарушителям будут применяться меры административного воздействия.

Читайте ранее в этом сюжете: Три автомобиля провалились под лёд на Байкале