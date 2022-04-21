Тирана, 21 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1161 человек выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 47 пациентов. Об этом сообщило вечером 20 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

fingalo Банк Албании, Тирана

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 274 606 случаев заражения коронавирусом, 270 789 человек излечились, скончались 3496 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся шесть пациентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрирован 321 активный случай заражения, из них 201 — в Тиране. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца.