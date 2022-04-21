Токио, 21 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Из-за введённого эмбарго на поставки товаров из России, строительная отрасль Японии может столкнуться с проблемами. Об этом пишет газета Sankei Shimbun.

(сс) Евгений Фельдман Вагон с древесиной

По информации СМИ, особые проблемы отрасль может испытать из-за ограничений, связанных с древесиной. Несмотря на то, что под запрет попала продукция примерно на 1% от общего объёма импорта (на сумму примерно 160 млн долларов), под ударом может оказаться рынок жилья, где российская древесина активно используется.

Газета называет проблему «лесным шоком», и напоминает, что со схожей ситуацией Япония сталкивалась в 2021 году. Тогда из-за дефицита материалов произошло их резкое подорожание.