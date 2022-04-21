Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM Оперштаб Свердловской области поддержит жителей региона в новых экономических условиях. Соответствующее поручение дал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Евгений Куйвашев Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ

По словам Куйвашева, люди должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Он поручил оперштабу помочь гражданам с оформлением пособий на детей от 8 до 17 лет. Эти выплаты свяжут с оформлением Единых социальных карт Свердловской области. С их помощью можно оплатить товары и услуги, получать денежные переводы и выплаты.

Опершаб будет контролировать цены на продукты питания из социальной корзины, а также доступность лекарств в аптечной сети. Однако изменение цен на продукты питания не повлияет на качество школьного питания в регионе, пообещал Куйвашев.