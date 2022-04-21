Москва, 21 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В РФ нарастающий экономический спад будет сопровождаться снижением реальных располагаемых доходов населения и, как следствие, падением потребительского спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал ситуацию с ростом инфляции в России

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«С одной стороны, для РФ угрозы продовольственного и топливно-энергетического дефицита стоят не так остро, как для некоторых других стран. С другой стороны, на многих российских предприятиях и во многих отраслях промышленности широко используется импортное оборудование, комплектующие, поставляемые из западных государств», – сказал Мастеров.

По его словам, это создает серьезную проблему в условиях разрушающихся экономических связей и грозит сбоями в производственных процессах многих предприятий. Как следствие, может возникнуть товарный дефицит в ряде отраслей и, соответственно, спровоцировать резкий рост цен.

«С другой стороны, правительство РФ смогло стабилизировать ситуацию на финансовых рынках и остановило резкое снижение курса рубля», — уточнил экономист.

Впрочем, есть еще один фактор, который будет сдерживать в России сильный рост инфляции. Речь идет о снижении спроса на многие виды товаров и услуг под влиянием нарастающего ожидаемого экономического спада, который будет сопровождаться снижением реальных располагаемых доходов населения и, как следствие, потребительского спроса.

«Таким образом, инфляция в России в ближайшем будущем может быть неоднородной по разным группам товаров и услуг», – подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист рассказал о тех факторах, которые разгоняют и мировую инфляцию, и внутрироссийскую.