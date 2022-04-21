Кишинёв, 21 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Сотрудники крупнейшего в Молдавии хлебокомбината Franzeluța 21 апреля остановили производство, протестуя из-за решения властей отравить в отставку и. о. директора Виктора Маткова. Об этом сообщает молдавское издание «Рупор».

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

Работники заявляют, что Матков якобы выявил коррупционные схемы, и потому его увольняют. Они заблокировали работу предприятия и развоз готовой продукции.

Стоит отметить, что Маткова назначили и. о. директора комбината в октябре 2021 года. Его предшественник Борис Андрос, возглавлявший предприятие с 2016 года, сам ушёл в отставку.