Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM За прошедшие сутки в больницы Санкт-Петербурга доставили 171 пациента с COVID-19, что на 22 человека больше, чем за предыдущие сутки. Об этом 21 апреля сообщили в региональном оперштабе.

Машина скорой помощи в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В Петербурге за минувшие сутки, 20 апреля, выявили 579 случаев заражения коронавирусом, что на 32 случая меньше, чем за 19 апреля. От ковида, как основной причины смерти, скончались за сутки восемь больных (-4 по отношению к предыдущим суткам), а выздоровели 623 человека (+8).

На лечении COVID-19 в медицинских учреждениях Петербурга состоит 1501 петербуржец (+10). В реанимации сегодня лежат 202 пациента (+4), а к аппаратам ИВЛ подключены 43 человека (+3). По выздоровлению стационары покинули за последние сутки 145 петербуржцев (-3).

Как и ранее, в Петербурге имеется 1509 коек для лечения больных с ковидом и пневмонией. Их готовы принимать в шести городских и одном федеральном стационаре.

Количество пациентов, которые лечатся от ковида амбулаторно, сократилось за сутки до 7223 человек (-121).

С момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Петербурге выявили 1 514 564 таких случая. Скончались от ковида за это время 33 365 больных, а выздоровели 1 474 975 человек.

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