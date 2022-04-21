Салават, Башкирия, 21 апреля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Развитие Арктики является одним из приоритетных направлений для России. Этот приоритет находит свое отражение и в научно-образовательной политике страны. Так, недавно Минобрнауки России сообщил, что на 2022/23 учебный год объем контрольных цифр приема, установленный образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Арктической зоны Российской Федерации, составил 5830 бюджетных мест. Это на 517 мест больше объема, утвержденного на 2021/22 учебный год. Благодаря нацпроекту «Наука и университеты», вузы-участники программы «Приоритет 2030» проводят исследования, которые могут быть использованы для изучения и развития Арктической зоны в целях ускорения экономического роста России.

P J Hansen Арктика

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ассоциации поддержки научных исследований, в ходе открывшейся сегодня, 21 апреля, в Салавате Международной научно-методической конференции «Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля: передовые технологии и современные тенденции» (ISE 2022) представлена карта транспортной безопасности в российской Арктике.

Особое внимание сейчас уделяется Печорскому морю, являющемуся одним из самых разведанных по запасам углеводородов на российском шельфе, где в 2013 году была добыта первая арктическая нефть. Но поскольку Арктика — это территория суровых климатических условий со сложной ледовой обстановкой, требуется основательный научный подход к решению существующих вопросов, в частности, касающихся транспортной деятельности в Арктическом регионе.

Комментируя результаты исследования по прогнозированию безопасных транспортных зон в Печорском море, заместитель директора Высшей школы энергетики, нефти и газа по международной работе Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Рамиль Гулиев пояснил:

«Целью данной научно-исследовательской работы являлось проектирование, разработка и апробация алгоритма нечеткой логики для оценки арктической транспортной активности в районе Печорского моря на основе ледового состояния исследуемой территории. В качестве исходных данных мы использовали данные спутниковых снимков и аналитические данные ледовой обстановки исследуемых регионов — Печорского моря.

Мы рассмотрели риск маршрутов транспортировки по арктическому шельфу исходя из его ледового состояния в двух случаях: с использованием метода нечеткой логики на грубой сетке, учитывая 123 зоны Печорского моря, и с использованием метода на мелкой сетке — 492 зоны».

По словам учёного, малое знание арктического региона и довольно большая неточность данных заставили исследователей использовать именно методы нечеткой логики, как наиболее эффективный инструмент оценки данной проблемы.

На транспортную безопасность региона оказывает сильное влияние ледовый фактор, поэтому ученые САФУ использовали в своей работе метод экспертных оценок на основе многолетних данных о состоянии ледяного покрова в данном районе, где учитывались тип льда и его толщина, продолжительность периода отсутствия ледяного покрова и соотношение количества поверхности покрытого льдом моря, к общей его поверхности, а также границы распределения ледяного покрова по морю и дрейфующие в нем айсберги.

«Вся территория Печорского моря была разделена на несколько зон. Эти зоны изучались и оценивались с использованием многокритериального подхода. Причина использования подхода нечеткой логики заключалась в том, что он позволил нам без каких-либо затруднений оперировать многими параметрами с ограниченным знанием предмета и большой неопределенностью в отношении имеющихся данных», — поясняет Рамиль Гулиев.

Он считает, что после оценки параметров льда и судоходной деятельности можно будет создавать карты транспортной готовности на основе оценки различных параметров.

«Таким образом, карты доступности покажут, в каких зонах и в какие месяцы можно осуществлять безопасную транспортную деятельность. В дальнейшем метод поможет в мониторинге транспортной деятельности в режиме реального времени. Если мы добавим к нашему анализу следы судов, в том числе тех, которые используют альтернативные виды топлива, мы также получим картину транспортной безопасности», — отметил поясняет ученый САФУ.

Исследовательская работа ученых Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова впервые показала результаты применения многокритериального анализа для оценки рисков транспортной доступности в Арктическом регионе. Результаты этого исследования могут быть использованы в дальнейшем для оценки технико-экономического обоснования различных транспортных маршрутов, в том числе Северного морского пути.

«Низкие температуры, практическое отсутствие людей и человеческой деятельности, геофизические и геомагнитные особенности и множество иных факторов присущи именно территориям, близким к Северному Полюсу. Недаром говорят, что жизнь в Арктике — это всё равно, что жизнь на Луне или на Марсе. Низкие температуры Арктики сравнимы с низкими температурами на красной планете, а на экваторе Марса в летние месяцы бывает до +20 °C, так же, как и в арктической тундре», — отметила ректор САФУ имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова.

Напомним, что в 2021 году САФУ стал участником программы «Приоритет 2030», которая реализуется по национальному проекту «Наука и университеты» и федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В ходе недавней встречи с представителями научной отрасли страны вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что Правительство РФ разработало целый комплекс мер поддержки исследователей. В настоящее время массового оттока ученых из России не наблюдается.