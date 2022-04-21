Москва, , 12:24 — REGNUM Суд ужесточил наказание для участницы Pussy Riot Марии Алёхиной по делу о нарушении санитарных норм. Вместо ограничения свободы её приговорили реальному сроку в колонии, следует из постановления судьи.

Мария Алёхина Yahoo

Заседание состоялось 21 апреля в Пресненском суде Москвы. Суд удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене для Алёхиной вида неотбытой части наказания из-за систематических нарушений назначенных ей ограничений. На заседание Алёхина не пришла.

«Направить Алехину в исправительную колонию общего режима. Взять Алехину под стражу в момент задержания», — приводит ТАСС слова судьи.

Теперь Алёхина подлежит аресту. Решение суда не вступило в законную силу. Представитель УФСИН уточнила, что неотбытая часть наказания Алёхиной составляет 21 день.

Как сообщало ИА REGNUM, акционистку Алёхину приговорили к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в 2021 году. Суд признал её виновной по статье о подстрекательстве к нарушению санитарных норм.

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