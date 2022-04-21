Ханты-Мансийск, 21 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 21 апреля госпитализировали 20 больных с COVID-19, 106 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом, на 46 человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражениё стал Нижневартовск — 13.

С начала пандемии в Югре к 21 апреля насчитывается 208 861 случай лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 205 384 пациента, 2536 скончались.