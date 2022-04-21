Токио, 21 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Ощутимый удар по строительной отрасли Японии может нанести эмбарго на поставки различных товаров из России и особенно – древесины, которое было введено японскими властями на днях. Об этом 21 апреля пишет газета Sankei Shimbun.

ccharmon Древесина

По информации автора статьи, в результате введения эмбарго под запрет попала продукция на общую сумму около $160 млн, что составляет только порядка 1% от общего объема импорта в 2021 году ($15,5 млрд). При этом он уточняет, что на рынке жилья Японии могут возникнуть проблемы из-за того, что российская древесина в стране активно используется при строительстве.

Также отмечается, что в минувшем году Япония уже столкнулась с «лесным шоком», при котором стройматериалы резко подорожали из-за их дефицита.

«По данным японского Агентства лесного хозяйства, импорт древесины в Японию в прошлом году составил в стоимостном выражении около $120 млрд, из которых на долю России приходилось 5,1%. Десять лет назад эта доля равнялась 4,5%. В Агентстве признают, что «великая лесная держава» Россия постепенно завоевывает все большее место на японском рынке древесины», — говорится в статье.

При этом уточняется, что такие ограничения, по своей сути, ввела в марте сама Россия и представители строительных фирм Японии утончили, что их запасов хватит только на три месяца.

Кроме того, указывается, что, хотя ряд фирм обратился к поставщикам леса из Северной Америки и Европы, последняя сама импортирует большое количество российских материалов и потому, скорее всего, не будет ими делиться. Помимо того, добавляется, что на фоне нестабильного прогноза произошло падение акций многих компаний и потому, согласно прогнозам, Японию ожидает очередная волна «лесного шока».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что австрийская нефтегазовая компания OMV в марте прекратила импорт и переработку российской нефти.