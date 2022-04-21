Ставрополь, , 12:11 — REGNUM В Ставропольском крае разоблачена преступная группа, которая занималась установлением липовой инвалидности в течение почти четырех лет. За взятки члены группы, в которую входили медицинские работники, помогли стать лжеинвалидами 25 гражданам. По данному факту возбуждено уголовное дело о получении взяток, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по краю.

В ходе следствия было установлено, что организовала преступную группу в 2015 году 67-летняя жительница города Нефтекумска. Она вовлекла в неё шестерых человек из числа должностных лиц и сотрудников медицинских учреждений. В общей сложности они совершили 25 преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Получение взятки».

«Суммы взяток варьировались в зависимости от реального состояния здоровья и возраста фиктивного больного. Например, стоимость получения бессрочной группы с учетом ежегодного продления доходила до 350 тысяч рублей», — говорится в сообщении следственного органа.

Всего за период с 2015 по 2018 годы взяточники получили в общей сложности более 3,1 млн рублей. В настоящее время дело передано для рассмотрения в суд. Ранее было выделено в отдельное уголовное производство дело в отношении одного из участников группы — бывшего руководителя филиала №24 медицико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю.

Читайте также: Трое лжеинвалидов со Ставрополья ответят в суде за хищение 2,8 млн рублей