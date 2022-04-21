Чебоксары, 21 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Чувашии возвращают в плановый режим оказания помощи учреждения здравоохранения, которые работали в режиме ковид-госпиталя. Возобновил работу роддом в Алатыре, сообщает республиканское министерство здравоохранения.

https://medicin.cap.ru Центральная районная больница Алатырского района

Ковидный стационар работал почти два года на базе акушерского и гинекологического отделений родильного дома Алатырской районной центральной больницы. По словам главного врача ЦРБ Юрия Боголюбова, за время работы пролечено около 2,5 тыс. пациентов с коронавирусом «почти со всех районов республики». Акушерскую и гинекологическую помощь оказывали в учреждениях Шумерли и Чебоксар.

Гинекологическое отделение ЦРБ в Алатыре после санитарной обработки вновь готово встречать своих пациенток. Что касается акушерского отделения, то в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для капитального ремонта, после чего оно сможет возобновить оказание плановой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Чувашии заявили о том, что к оказанию плановой медицинской помощи возвращается ковид-стационар ЦРБ в Ядринском районе, который принимал пациентов с коронавирусом почти два года.