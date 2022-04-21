Москва, 21 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия будут реагировать на укрепление сил НАТО на границах Союзного государства, заявил 21 апреля директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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«Вместе с белорусскими союзниками мы вынуждены реагировать и на военное укрепление сил НАТО на границах Союзного государства и ОДКБ, плотнее координировать шаги на международной арене», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в условиях жёстких санкций, водимых Западом против Москвы и Минска, эти два государства должно ещё теснее сплотиться и углубить сотрудничество, прежде всего, в области экономики и сфере промышленности.

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