Москва, 21 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Российскую экономику в целом и банковскую систему в частности ждут существенные преобразования. Об этом 21 апреля заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы Банка России, важнейшим направлением развития финансовой системы должна стать конкуренция между кредитными организациями. На данный момент в России сложилась ситуация, когда основная доля рынка приходится на несколько крупных банков. По мнению Набиуллиной, небольшие региональные финансовые организации также нуждаются в поддержке.

«Нам важно, чтобы они конкурировали и роль региональных банков здесь существенная. Сейчас в банковской сфере будут происходить существенные изменения. И нам нельзя забывать про вопрос конкуренции. Потому что конкуренция в банковской системе – это выбор для предприятий и граждан», — сказала Набиуллина.