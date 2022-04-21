Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM На Среднем Урале продлен срок уплаты авансового платежа по налогу на имущество для предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующую меру поддержки 21 апреля утвердили на заседании правительства региона. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уральские предприниматели получили возможность не вносить авансовый платеж по налогу на имущество до 30 ноября. По словам министра экономики и территориального развития области Дениса Мамонтова такой мерой могут воспользоваться предприятия, которые занимаются производством пищевых продуктов, одежды, лекарств, бумаги, мебели, компьютеров, электронных оптических изделий. Мера поддержки также коснется предприятий в сфере туризма, здравоохранения, спорта и авиаперевозок.

Крайний срок внесения авансового платежа перенесен с 30 апреля на 30 ноября. Отсрочка по уплате налогов на имущество призвана помочь бизнесменам в адаптации к новым экономическим условиям.