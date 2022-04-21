Екатеринбург, 21 апреля 2022, 12:19 — REGNUM На Среднем Урале продлен срок уплаты авансового платежа по налогу на имущество для предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующую меру поддержки 21 апреля утвердили на заседании правительства региона. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Уральские предприниматели получили возможность не вносить авансовый платеж по налогу на имущество до 30 ноября. По словам министра экономики и территориального развития области Дениса Мамонтова такой мерой могут воспользоваться предприятия, которые занимаются производством пищевых продуктов, одежды, лекарств, бумаги, мебели, компьютеров, электронных оптических изделий. Мера поддержки также коснется предприятий в сфере туризма, здравоохранения, спорта и авиаперевозок.
Крайний срок внесения авансового платежа перенесен с 30 апреля на 30 ноября. Отсрочка по уплате налогов на имущество призвана помочь бизнесменам в адаптации к новым экономическим условиям.