Екатеринбург, 21 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. На Среднем Урале продлен срок уплаты авансового платежа по налогу на имущество для предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующую меру поддержки 21 апреля утвердили на заседании правительства региона. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Уральские предприниматели получили возможность не вносить авансовый платеж по налогу на имущество до 30 ноября. По словам министра экономики и территориального развития области Дениса Мамонтова такой мерой могут воспользоваться предприятия, которые занимаются производством пищевых продуктов, одежды, лекарств, бумаги, мебели, компьютеров, электронных оптических изделий. Мера поддержки также коснется предприятий в сфере туризма, здравоохранения, спорта и авиаперевозок.

Крайний срок внесения авансового платежа перенесен с 30 апреля на 30 ноября. Отсрочка по уплате налогов на имущество призвана помочь бизнесменам в адаптации к новым экономическим условиям.