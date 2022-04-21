Эрбиль, Ирак, 21 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Турции понесли потери в боях с партизанскими отрядами «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Об этом 21 апреля сообщает Shafaq со ссылкой на заявление РПК.

(сс) Kurdishstruggle Курды

В сообщении говорится, что в боях на севере Ираке ополченцами были подбиты несколько единиц военной техники и уничтожены несколько беспилотников.

Отмечается, что в боях на севере Ирака погибли 44 военнослужащих турецкой армии.

«Наши силы продолжают противостоять атакам оккупантов в районах Заб и Авасин. В боях погибли пять партизан и по меньшей мере 41 турецкий солдат. Еще пятеро получили ранения. Кроме того, за последние 24 часа силы РПК сбили два беспилотника в районе Авасина», — цитирует Shafaq заявление РПК.