Москва, , 12:07 — REGNUM Госдума приняла к сведению годовой отчет Банка России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом парламентарии рекомендуют регулятору, учитывая существенно изменившиеся в 2022 году макроэкономические условия и оказываемое на экономику беспрецедентное санкционное давление, проводить скорректированную денежно-кредитную политику, разработать и опубликовать сценарии изменения ключевой ставки в зависимости от динамики инфляции и макроэкономических показателей, учесть эти изменения в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

Также депутаты рекомендуют обеспечить уменьшение зависимости национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках, обеспечить снижение волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам, в том числе в целях умеренного влияния импорта на инфляционные процессы, совершенствовать процессы, связанные с диверсификацией активов, составляющих золотовалютные резервы страны.

Кроме того, рекомендуется продолжить активную работу по созданию цифрового рубля, включая проработку вопросов обеспечения информационной безопасности и устойчивости цифрового рубля к киберрискам, в том числе в условиях санкционного давления.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума 21 апреля заслушает годовой отчет главы ЦБ Набиуллиной