Москва, 21 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Госдума приняла к сведению годовой отчет Банка России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

При этом парламентарии рекомендуют регулятору, учитывая существенно изменившиеся в 2022 году макроэкономические условия и оказываемое на экономику беспрецедентное санкционное давление, проводить скорректированную денежно-кредитную политику, разработать и опубликовать сценарии изменения ключевой ставки в зависимости от динамики инфляции и макроэкономических показателей, учесть эти изменения в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

Также депутаты рекомендуют обеспечить уменьшение зависимости национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках, обеспечить снижение волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам, в том числе в целях умеренного влияния импорта на инфляционные процессы, совершенствовать процессы, связанные с диверсификацией активов, составляющих золотовалютные резервы страны.

Кроме того, рекомендуется продолжить активную работу по созданию цифрового рубля, включая проработку вопросов обеспечения информационной безопасности и устойчивости цифрового рубля к киберрискам, в том числе в условиях санкционного давления.