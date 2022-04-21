Бамиан, Афганистан, 21 апреля 2022, 12:06 — REGNUM Губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганской провинции Бамиан Абдулла Сархади приказал торговцам углём в течение двух недель покинуть территорию вокруг культурных объектов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана
Флаг Афганистана

Губернатор установил крайний срок для торговцев углём, которые, по его словам, разрушают исторический, культурный и природный ландшафт Бамиана. В информационном бюллетене губернатора говорится, что продавцы угля и дров должны переехать в места, отведённые для них муниципалитетом.

Так, в этой связи департаменту общественных работ Бамиана поручается контролировать движение крупнотоннажных транспортных средств и налагать штрафы на перегруженные транспортные средства для защиты состояния дорог провинции.

Однако, ряд представителей интеллигенции Бамиана говорят, что объём незаконных раскопок и самовольного строительства в исторических районах Бамиана резко возрос с тех пор, как к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Они говорят, что Абдулла Сархади, нынешний губернатор Бамиана от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был среди тех, кто в 2001 году выполнил приказ лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Омара об уничтожении статуй Будды в Бамиане.

Они заявляют, что этот шаг губернатора — уловка, чтобы добиться льгот от ЮНЕСКО и организаций по защите наследия.

«Как тот, кто уничтожил статую Будды, теперь отдаёт дань уважения древнему наследию», — недоумевают просветители.

Интеллигенция Бамиана утверждает, что губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «незаконно исследовал ниши статуй Будды в 2021 году».

Некоторые из этих деятелей культуры утверждают, что губернатор Абдулла Сархади признался своим родственникам, что он только гордится тем, что сыграл ведущую роль в подрыве статуй Будды в Бамиане. Узнать точку зрения губернатором Бамиана на претензии деятелей культуры провинции не удалось.