Бамиан, Афганистан, 21 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганской провинции Бамиан Абдулла Сархади приказал торговцам углём в течение двух недель покинуть территорию вокруг культурных объектов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

Губернатор установил крайний срок для торговцев углём, которые, по его словам, разрушают исторический, культурный и природный ландшафт Бамиана. В информационном бюллетене губернатора говорится, что продавцы угля и дров должны переехать в места, отведённые для них муниципалитетом.

Так, в этой связи департаменту общественных работ Бамиана поручается контролировать движение крупнотоннажных транспортных средств и налагать штрафы на перегруженные транспортные средства для защиты состояния дорог провинции.

Однако, ряд представителей интеллигенции Бамиана говорят, что объём незаконных раскопок и самовольного строительства в исторических районах Бамиана резко возрос с тех пор, как к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Они говорят, что Абдулла Сархади, нынешний губернатор Бамиана от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был среди тех, кто в 2001 году выполнил приказ лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Омара об уничтожении статуй Будды в Бамиане.

Они заявляют, что этот шаг губернатора — уловка, чтобы добиться льгот от ЮНЕСКО и организаций по защите наследия.

«Как тот, кто уничтожил статую Будды, теперь отдаёт дань уважения древнему наследию», — недоумевают просветители.

Интеллигенция Бамиана утверждает, что губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «незаконно исследовал ниши статуй Будды в 2021 году».

Некоторые из этих деятелей культуры утверждают, что губернатор Абдулла Сархади признался своим родственникам, что он только гордится тем, что сыграл ведущую роль в подрыве статуй Будды в Бамиане. Узнать точку зрения губернатором Бамиана на претензии деятелей культуры провинции не удалось.