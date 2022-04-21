Торонто, Канада, , 12:04 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в третьем матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 104:101.

Джоэл Эмбиид Brent Burford

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов. В составе «Торонто» форвард О Джи Ануноби набрал 26 очков.

Таким образом, «Филадельфия» ведёт в серии со счётом 3:0. Следующий матч пройдёт 23 апреля.

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