Москва, , 12:04 — REGNUM После патриотических цифровых уроков истории #ПисьмаДеду, которые проходят в российских школах, ученики стали называть своими героями не вымышленных киноперсонажей, а реальных героев, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Школьники Иван Шилов, ИА REGNUM

Большинство учеников считают героями своих родителей, дедушек и бабушек, друзей, а также, исторических деятелей России, «киношные» и «мультяшные» герои существенно потеряли свои позиции.

Патриотический урок семейной истории состоит из двух частей. Сначала учащиеся смотрят специально созданный для этого урока короткометражный фильм о своих сверстниках в годы Великой Отечественной войны, а затем обсуждают увиденное с учителем.

До и после просмотра фильма школьники заполняют специальные анонимные анкеты. Всего с декабря 2021 было собрано более 100 тыс. ответов. В итоге выяснилось, что большое количество ребят (43%) считают героями самых близких и родных людей: маму, папу, братьев, сестер, бабушек и дедушек, а также друзей. 13% школьников в качестве героев указывают исторических правителей Юрия Долгорукого, княжну Ольгу, Ивана Грозного, военачальников Георгия Жукова и Александра Суворова. И всего 6% школьников назвали в качестве героев вымышленных персонажей вроде Бэтмена, Человека-паука, Железного человека, Наруто и так далее. Вместе с тем в 2021 году этот показатель был выше более чем в 1,5 раза и составлял 10,1%.

Кроме того, большинство школьников, отвечая на вопрос: «Что для тебя самое ценное?» — на первое место ставят семью (22,04%). По их мнению, семья закладывает в человеке такие качества, как любовь к Родине и ее традициям, отзывчивость, честность, порядочность.

Проект проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, организатором выступила НО «Фонд развития культуры и кинематографии «СТРАНА». В проекте принимают участие 30 субъектов РФ.

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