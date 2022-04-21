Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM В 2021 году объём пассажирских перевозок вернулся на доковидный уровень. Об этом 21 апреля глава региона Василий Голубев заявил в ходе ежегодного отчёта перед депутатами донского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Пассажиропоток «Платова» в 2021 году вырос на 39%. Сложно говорить об итогах 2021 года, понимая, что сегодня «Платов» [закрыт]. Все мы ждём его возвращения, как говорится. Надеемся, что так и будет. Но, тем не менее, [прошлый] год показал, что он активно адаптировался в пандемийный период, и перевёз 2 млн 910 тыс. человек», — сказал губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что 24 февраля Россия начала специальную операцию по защите Донбасса. О её начале объявил президент России Владимир Путин. В этот же день была приостановлена работа нескольких аэропортов на юге России. Среди них – ростовский «Платов». Данные меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов.