Лос-Анджелес, США, , 12:03 — REGNUM Американская модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян и барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер планируют завести детей. Об этом модель рассказала в новом выпуске шоу The Kardashians для сервиса Hulu.

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян призналась, что они с женихом собираются зачать ребёнка с помощью процедуры ЭКО, однако медикаменты, прописанные врачом, влияют на её эмоциональное здоровье. Модель призналась, что лекарства «довели её до депрессии». «У меня есть всё для того, чтобы быть счастливой. Но я чувствую себя не собой и не в себе», — поделилась она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились в начале апреля 2022 года в Лас-Вегасе. Однако их брак не имеет юридической силы, так как пара не получила официальных документов, подтверждающих их союз.

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