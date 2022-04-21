Нур-Султан, , 12:03 — REGNUM Министерство образования Казахстана проследит, чтобы провели расследование отравления более 70 студентов в столовой колледжа города Рудный Кустанайской области. Об этом 21 апреля заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов журналистам.

«Будет проведено расследование и по результатам будут приняты меры. Сейчас необходимо разобраться», — сказал министр.

Он призвал не торопиться с выводами насчёт инцидента.

Отравление произошло 20 апреля после обеда в столовой Рудненского горно-технологического колледжа. С жалобами обратились более 70 человек, из них десятерых госпитализировали. В полиции начали служебную проверку по данному факту.

Стоит отметить, что 12 апреля в Алма-Атинской области госпитализировали с пищевым отравлением четырёх студенток медицинского колледжа.