Джакарта, 21 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом в Париже, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

На встрече обсуждались различные двусторонние вопросы и текущая ситуация в мире.

Франция занимает пост председателя Европейского союза, а Индонезия — председателя G20. Выполняя эту особую роль, обе стороны договорились продолжать улучшать общение и консультации, связанные с различными важными мировыми проблемами.

Что касается двустороннего сотрудничества, министры иностранных дел двух стран согласились с важностью расширения сотрудничества в энергетическом секторе. По этой причине министр иностранных дел Франции сообщил о плане направить французскую техническую группу в Джакарту для более подробного обсуждения сотрудничества в области энергетики.

Стороны подробно обсудили ситуацию на Украине, а также рост цен на энергоносители и продукты питания.

«Экономические последствия почувствуют все страны, особенно развивающиеся и наименее развитые государства», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД Франции вновь подчеркнул свою поддержку председательства Индонезии в G20.

После визита во Францию министр иностранных дел Индонезии отправилась в Нидерланды.