Екатеринбург, , 12:17 — REGNUM Уральское объединение строителей и Лига проектных организаций направили письмо свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Они просят правительство региона увеличить размер авансов по областным госконтрактам. Об этом сообщили в организациях.

Строитель Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» Сергея Ренжина, сегодня подрядчик начинает строительство объектов за свой счет. Он вынужден платить обеспечение по контракту, брать кредиты для начала работ, затем выплачивать проценты и успеть закупить материалы до очередного подорожания. Ренжин также отметил, что повышение авансов по госконтрактам позволит малому и среднему бизнесу нивелировать финансовые обременения.

Отметим, в марте 2022 года Правительство РФ увеличило предельный размер аванса по госконтрактам до 90%. Однако такая норма распространяется только на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета. Строители просят увеличить аванс по контрактам, которые заключают областные госзаказчики.